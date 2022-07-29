Міністр закликав визнати РФ державою-терористом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на воєнний злочин росіян у колонії в Оленівці, де утримують українських полонених.

Про це він написав у Twitter.

Міністр закликав визнати РФ державою-терористом.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом.

Нагадаємо, у Генштабі сьогодні заявили, що ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Генштаб наголошує, що підрозділи Збройних сил України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по Оленівці, обстріл виправної установи у цьому селищі здійснила армія РФ, щоб приховати тортури над полоненими і розстріли.

"Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - підкреслили у Генштабі.

Там зазначили, що наслідки обстрілу уточнюються.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, зо удар по колонії в Оленівці - вкрай цинічна провокація російських окупаційних військ.

Вас також можуть зацікавити новини: