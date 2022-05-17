Провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.

У Шосткинському районі Сумської області прориву державного кордону не зафіксовано.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Уточнена інформація по ситуації в Шосткинському районі. Прориву державного кордону не зафіксовано. Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник ОВА повідомив, що на півночі Шосткинського району триває бій, російські окупанти намагаються прорватися через кордон.

Російські окупанти вночі 15 травня обстріляли ракетами Сумську область. Одна з них влучила в міст через річку Клевень у Шосткінському районі. За словами глави ОВА, війська РФ знищили міст, бо бояться контрнаступу Збройних сил України – розбита ворогом переправа дозволяла переміщатися у бік РФ.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

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