Загарбники, окрім піхоти, застосовують значну кількість бронетехніки, зазначив спікер Таврійського угруповання військ ЗСУ.

Російські окупанти посилили тиск на Авдіївському напрямку, через це різко зросли їхні втрати у цій зоні.

Про це сказав речник Таврійського угруповання військ Збройних сил України полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, коментуючи оперативну ситуацію в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Він зазначив, що на Таврійському напрямку збільшилася кількість атак - за минулу добу загалом було 58, і десь 80% від цієї цифри припадає на Авдіївський напрямок.

"Вчора ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти застосовує значну кількість бронетехніки. Так, українські захисники відбили минулої доби 35 атак загарбників в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, а також південніше Тоненького і східніше Новокалинового. Втрати ворога відповідно різко збільшились… Активізація не проходить просто так. Втрати ворога склали 642 особи (за минулу добу, - УНІАН), а це майже відсотків на 30 більше ніж в попередні дні", - зазначив Штупун.

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За його словами, на Авдіївському напрямку ворог залучив піхоту і кидає у штурми підрозділи, сформовані із засуджених за кримінальні злочини осіб. Він додав, що за даними розвідки, також деякі штурмові підрозділи перебувають в готовності до подальших дій.

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Як повідомляв УНІАН, зранку командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку значно зросли втрати росіян - за минулу добу ЗСУ вдалося знешкодити понад 650 окупантів та 90 одиниць техніки, зокрема станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С".

Він зазначив, що українські оборонці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Зокрема, безуспішними були спроби наступу росіян південно-східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області та в районах Роботиного Запорізької області.

За даними Генштабу, впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати загалом близько 1 тис. 130 російських військових та знищити майже 180 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Відтак, загальні втрати ворога на 11 листопада 2023 року з початку повномасштабного вторгнення наразі становлять близько 310 тис. 650 військових та понад 43,2 тис. одиниць різноманітної техніки та озброєння.

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