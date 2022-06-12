Російські окупанти готують провокації в Запорізькій області.
Про це ввечері 11 червня повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.
"За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації", - йдеться в повідомленні.
Він закликав людей не відвідувати масові заходи окупантів.
"Закликаю задля вашої безпеки упродовж 12.06 не відвідувати в м. Енергодар масові заходи, що плануються проводитись рашистами", - зазначив мер.
Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Енергодарі поруч із Запорізькою АЕС партизани ліквідували двох російських військових з патруля. Зазначалося, що це не перший такий випадок в Енергодарі. У зв'язку з подіями в місті військові РФ посилили контроль.
На більшості території Запорізької області цими вихідними діятиме подовжена комендантська година.
Нагадаємо, 12 червня країна-агресор відзначає День Росії - державне свято на честь ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР. Окупанти, зокрема, в Херсонській області заявляли, що також збираються його відзначати.