Українська влада закликає жителів не відвідувати масові заходи, організовані окупантами.

Російські окупанти готують провокації в Запорізькій області.

Про це ввечері 11 червня повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.

"За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації", - йдеться в повідомленні.

Він закликав людей не відвідувати масові заходи окупантів.

"Закликаю задля вашої безпеки упродовж 12.06 не відвідувати в м. Енергодар масові заходи, що плануються проводитись рашистами", - зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Енергодарі поруч із Запорізькою АЕС партизани ліквідували двох російських військових з патруля. Зазначалося, що це не перший такий випадок в Енергодарі. У зв'язку з подіями в місті військові РФ посилили контроль.

На більшості території Запорізької області цими вихідними діятиме подовжена комендантська година.

Нагадаємо, 12 червня країна-агресор відзначає День Росії - державне свято на честь ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР. Окупанти, зокрема, в Херсонській області заявляли, що також збираються його відзначати.

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