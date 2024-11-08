Наразі 15 містян, які постраждали від атаки, перебувають в лікарнях, в тому числі 5-річний хлопчик – у реанімації.

У Запоріжжі під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіло жінки, вона стала 10-ю жертвою терористичної атаки росіян 7 листопада по обласному центру.

Про це зазначено у повідомленні обласної військової адміністрації у Telegram.

Серед загиблих є й однорічний хлопчик.

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Також 42 людини, серед яких троє дітей, отримали поранення.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу по Запоріжжю триває: задіяні рятувальники, комунальні служби та волонтери.

Наразі 15 містян перебувають в лікарнях.

Учора до запорізького медзакладу було доставлено трьох дітей з мінно-вибуховими травмами. Їм надали необхідну допомогу. Чотиримісячна дівчинка та півторарічний хлопчик подальшої госпіталізації не потребували, вони продовжують лікуватись амбулаторно під наглядом дільничного педіатра.

Але хлопчик пʼяти років потрапив до лікувального закладу в тяжкому стані. У нього діагностовано черепно-мозкову травму, забій головного мозку та грудної клітини. Наразі він перебуває в реанімації.

Хлопчика прооперували. За інформацією медиків, зараз він перебуває на штучній вентиляції легенів, лікарі продовжують боротися за його життя.

Масована атака по Запоріжжю - що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 7 листопада росіяни здійснили чергову масовану атаку по Запоріжжю. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог наніс п'ять ударів, є влучання по житлових будинках та лікарні. Він інформував, що частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок. Ще пошкоджені 11 одноповерхових будинків.

Станом на вчора було відомо про чотирьох загиблих та 18 травмованих, серед них дитина, яку дістали з-під завалів.

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок удару авіабомбами зруйнований багатоквартирний та приватні будинки, а також пошкоджена будівля онколікарні.

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