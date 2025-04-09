Попри те, що Росія має низку важливих переваг, вона не досягла такого прогресу у виробництві безпілотників, як Україна.

Україна вважає, що може стримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Хоч Москва могла залучити військових Китаю, Київ має безпілотники, пише The Economist.

У березні російські війська витіснили українські сили з більшої частини території в Курській області, яку ті утримували з серпня 2023 року. Росія застосувала елітні підрозділи, північнокорейських військових та нову зброю - оптоволоконні дрони, які керуються через кабель, а не радіосигнали, що робить їх невловимими для радіоперешкод.

Сьогодні бойові дії знову перемістилися на українську територію. Прикордонні населені пункти зазнають обстрілів, тисячі мешканців були змушені тікати. Частина російських десантників перейшла кордон, проте, як запевнив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, "їх ліквідовано".

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Українські сили продовжують утримувати частини території на російському боці кордону - зокрема, під час рейду в Бєлгородську область наприкінці березня. У відповідь Росія обстрілює українські населені пункти, через які проходили військові.

На Донбасі бої не вщухають. Президент Володимир Зеленський 8 квітня заявив про затримання двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Зеленський повідомив, що порушить це питання з китайським урядом.

Сумщина - під ударом, але не здається

У Сумах та навколо міста посилено контроль СБУ, будуються нові бункери, траншеї та оборонні лінії. Проте життя в Сумах триває: за словами Артюха, кількість мешканців навіть зросла з початку повномасштабного вторгнення. Переселенців тут удвічі більше, ніж тих, хто виїхав.

Артюх періодично зупиняв розмову з журналістами, прислухаючись до звуків неба. Спочатку було чутно гуркіт ворожого обстрілу, а потім - рев українських винищувачів: один МіГ радянських часів, інший F-16 американського виробництва.

За перший квартал цього року Сумщину атакували 8925 разів безпілотниками, ракетами та керованими бомбами, тоді як минулого року - 3693 рази. Та місто залишається спокійним.

Багато евакуйованих, зокрема літні люди, не впевнені, чи зможуть повернутися додому. Катерина Арісой із гуманітарної організації Pluriton, сама переселенка з Донбасу, каже: "У них розвиваються порушення здоров’я, психічні проблеми, вони помирають".

Тиша в очікуванні - і надія на технології

У селі біля Куп’янська, що між фронтом і російським кордоном, підрозділ дронів "Тайфун" готується до передислокації в Покровськ. Командир Михайло розповідає, що нещодавно українці почали використовувати власні оптоволоконні дрони - "через пару місяців після того, як їх отримали росіяни".

За словами Михайла, "це означає, що для укомплектування позицій потрібно менше солдатів". Якщо ще пів року тому побоювались поступового відступу, то зараз з’являється впевненість у тому, що дрони й сильні позиції здатні зупинити наступ. Росія не досягла значного прогресу.

"Чи можливе припинення вогню - невідомо. Україна покладається насамперед на власні сили", - підсумувало видання.

Росія пішла в наступ - головні новини

Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже розпочався.

Росія активізує наступальні дії на лінії фронту. Україна фіксує загрозу прориву, пише CNN з посиланням на українських офіцерів, аналіз українського Генштабу та дані власних кореспондентів.

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