Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Відбувся новий обмін полоненими з Росією. 84 українці повернулись сьогодні, 14 серпня, з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених.

"Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни", - наголосив він.

Наймолодшому звільненому сьогодні — 26 років, найстаршому — 74, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Особливістю цього повернення є те, що вдалося звільнити 51 цивільну особу, незаконно утримувану або засуджену на довгі терміни: серед них — чоловіки та жінки. Це - політичні в’язні, громадяни різних категорій, зокрема медики. Деякі українці перебували в неволі з 2015-2016 років. Також є ті, яких Росія затримала після 2022 року на ТОТ України", - розповів омбудсман.

За його словами, загалом усі громадяни мають загострені захворювання, хвороби та потребують медичної допомоги. Щодо повернутих військових - це воїни ЗСУ та ДПСУ.

"Є ті, хто потрапив у полон у перші місяці повномаштабного вторгнення. Значна частина - офіцерський склад. Найстаршому звільненому - 49 років, наймолодшому - 25 років. Оборонці мають поранення та хвороби", - зазначив Лубінець.

У Координаційному штабі зазначають, що це 67-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. Там оприлюднили ще деталі. Повідомляється, що з 33 звільнених сьогодні військових – 10 офіцерів.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році", - зазначили у Координаційному штабі.

Зокрема серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

"З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року", - повідомили у Штабі.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Обмін полоненими між Україною і Росією - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, зокрема у червні відбувся другий великий багатоетапний обмін полоненими між Україною та Росією. Кількість повернутих поки не розкривали.

Домовленості про цей великий обмін були досягнуті 2 червня в Стамбулі під час другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями. Увага була зосереджена на потребі обміну полонених бійців, віком до 25 років, а також тяжко хворих та важкопоранених.

Також у травні після чергового великого обміну Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформував, що загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

