Журналіста викрали з його власного помешкання під Києвом у перші дні повномасштабного вторгнення.

У День Незалежності України, 24 серпня з російського полону повернувся кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк. Про це повідомляють журналісти УНІАН, які фіксують цю важливу мить безпосередньо на місці.

"Ми чекали на цю новину роками. Кожен новий обмін полонених щоразу підсилював надію: скоро і наш Дмитро буде вдома. І ось — сьогодні, в День Незалежності, це сталося. 3 роки, 5 місяців і 21 день він знаходився у вʼязницях ворога. Але ті лаконічні і дуже рідкісні звісточки, які ми отримували від українців, хто бачив Дмитра, свідчили: попри великий тиск, він не здався і не зламався під російським гнітом. Пишаємося і дякуємо за стійкість та силу, яка надихає. Вітаємо вдома!", — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Дмитро Хилюк разом із батьком були викрадені російськими військовими на початку березня просто на вулиці у селі Козаровичі на Київщині, де проживала родина. Як і інших місцевих чоловіків, спочатку їх утримували у промисловій будівлі на території сусіднього села. Окупанти використовували викрадених цивільних як безкоштовних рабів: змушували копати окопи та траншеї для посилення позицій загарбників.

Тікаючи з Київщини під ударами Сил оборони, росіяни забрали із собою частину цивільних заручників, в тому числі й Дмитра Хилюка. Його батька, літнього чоловіка, окупанти вирішили відпустити.

Спочатку Хилюка утримували на території Білорусі, потім — перевезли в Росію. З того моменту інформації про місце перебування українського журналіста, як і його стан, майже не було.

Але сьогодні, нарешті, відбулася подія, на яку довго чекав увесь колектив УНІАН: Дмитро повернувся додому, до рідних і близьких.

"Колеги, громадськість, журналісти, ми готові нарешті оголосити про це: Дмитро Хилюк офіційно вдома. Хочеться якомога швидше почути його історію життя в цей страшний період. Але просимо вас зберігати право на приватність та діяти екологічно, адже шлях повернення з полону — дуже ресурсний та нелегкий процес, який не завершується з фізичним поверненням на рідну землю", — зазначив Михайло Ганницький, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН.

Полон Дмитра Хилюка

Як писав УНІАН, остання звістка щодо перебування Дмитра в полоні надійшла у середині червня. Тоді повідомлялося, що росіяни незаконно утримують його у виправній колонії-7 у Пакіно Володимирської області РФ. Таку інформацію надав незадовго перед тим звільнений із російського полону український військовий із 36-ї бригади морської піхоти.

За словами військового, він востаннє бачив Хилюка у коридорі в'язниці на початку травня 2025 року. Військовий зазначав, що на той момент на журналістові не було видно жодних видимих ознак жорстокого поводження чи травм.

Однак було відомо, що Дмитра утримували у блоці №8, який є "найсуворішим", і там всіх українських в'язнів регулярно б'ють і позбавляють їжі.

Інший колишній український полонений розповів журналістам, що Хилюк дуже змінився зовні, зокрема він важив не більше 45 кілограмів.

