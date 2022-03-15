Знищена бронетехніка загарбників.

Воїни полку "Азов" розбили один з підрозділів 22-ї бригади спеціального призначення армії Росії.

Про це повідомляється у Facebook на сторінці операції Об'єднаних сил.

У повідомленні зазначається, що українські захисники продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються заволодіти Маріуполем. "Воїнами полку Азов був розбитий один з підрозділів 22-ї бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Водночас екс-командир полку "Азов" та керівник Центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін у Telegram-каналі повідомив: "Мінус командно-штабна машина та будинок розташування піхоти РФ. Такі результати 226 батальйону "Азов" спільно з воїнами ЗСУ та НГУ. Харківщина продовжує їб***ти окупантів".

Нагадаємо, що сьогодні "Азов" повідомив про знищення великої кількості російської військової техніки. Водночас воїни не уточнили, якому з підрозділів вона належала.

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