На даний час відомо про загибель 6 осіб.

Рятувальники ліквідували пожежу в будинку в Київському районі Одеси, що зайнялась внаслідок ракетного обстрілу міста.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сповіщається, що пожежа сталася у квартирах на 4 та 5 поверхах шістнадцятиповерхового житлового будинку.

"О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано", - зазначили в ДСНС.

З-під завалів вдалося врятувати людей.

"На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 мешканців. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають", - додали в прес-службі.

Мерія Одеси також інформує, що 8 осіб перебувають у лікарнях міста.

Ракетний обстріл Одеси: що відомо

В проміжку з 14 до 15 годинами 23 квітня російські військові випустили кілька крилатих ракет. Як сповістили у Повітряному командуванні "Північ", вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Було знищено дві ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет.

При цьому 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 влучили в житлові будинки.

Уламки однієї з ракет влучили в місцеве кладовище, внаслідок чого було поранено жінку. За наявною інформацією, внаслідок обстрілу загинули 6 осіб, серед них - тримісячна дитина. Також серед загиблих - чоловік, який згорів просто у своєму авто біля обстріляного будинку.

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