Артилерійський катер річкової флотилії ВМС впорався із завданням.

Цієї ночі російські окупанти завдали по Україні найбільшої атаки із застосуванням ударних БПЛА. ​Українським захисникам вдалося збити 52 дрони ворога, один з них – з катера, повідомляють у Військово-Морських Силах ЗСУ.

"Один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА. Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера "Шахед-136" було знищено", – йдеться в повідомленні.

14-та атака "Шахедами" по Києву та області - що відомо

Після опівночі 28 травня в багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу через чергову атаку російських окупантів із застосуванням ударних БПЛА іранського виробництва.

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Ця атака стала наймасовішою атакою дронів з початку повномасштабної війни – по Україні було запущено 54 БПЛА, передусім – по столиці та області. Українські захисники збили 52 з них. Однак внаслідок падіння уламків дронів в різних районах Києва зафіксовано руйнування. Крім цього, одна людини загинула, ще двоє отримали поранення.

Також під час нічної атаки окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.

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