У Міноборони РФ відзвітували про удари по українських об'єктах енергетики.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили ,що вразили "всі призначені об'єкти" під час масованого обстрілу України 29 грудня.

Про це заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу. За його словами, вчора Збройні Сили Російської Федерації завдали масованого удару "високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по системі військового управління та об'єктах енергетики, що забезпечували роботу підприємств оборонно-промислового комплексу України".

"Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти вражені. Внаслідок удару зупинено виробництво та ремонт військової техніки та боєприпасів, а також припинено перекидання резервів ЗСУ із західних регіонів України. В результаті порушення залізничних перевезень поставлене для ЗСУ іноземне озброєння заблоковано в тилових районах", - заявили в російському міністерстві.

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Обстріл України 29 грудня

Як відомо, вчора російські окупанти атакували Україну ракетами з літаків стратегічної авіації та кораблів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що українська ППО знищила 54 ракети з понад 69, випущених загарбниками.

Над столицею силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 російських ракет. Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки, автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик. Повідомлялося про трьох постраждалих.

У Міністерстві енергетики України повідомляли про пошкодження деяких об'єктів генерації та електромережі.

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