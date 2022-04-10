Українські захисники дали росіянам гідну відповідь на обстріл вокзалу Краматорська, де загинули понад 50 осіб.
Як радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, ЗСУ ударили по 4 військових цілях ворога.
"На відміну від них, ми б'ємо чисто по військових цілях. І вони (українські військові - УНІАН) дуже добре поцілили у район Куп'янська та інших міст, де саме скупчення військ, які мають прийти на допомогу ізюмському угрупованню. Все як належить, туди, по "жирних" цілях", — сказав радник голови ОП.
Арестович уточнив, що йдеться про командний пункт, склади з боєприпасами та паливом.
Удар по вокзалу в Краматорську: що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.
Внаслідок удару загинули щонайменше 52 людини, 109 осіб були поранені. Серед загиблих є діти.
За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.
Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.