Українські захисники поцілили по "жирним" об'єктам окупантів.

Українські захисники дали росіянам гідну відповідь на обстріл вокзалу Краматорська, де загинули понад 50 осіб.

Як радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, ЗСУ ударили по 4 військових цілях ворога.

"На відміну від них, ми б'ємо чисто по військових цілях. І вони (українські військові - УНІАН) дуже добре поцілили у район Куп'янська та інших міст, де саме скупчення військ, які мають прийти на допомогу ізюмському угрупованню. Все як належить, туди, по "жирних" цілях", — сказав радник голови ОП.

Арестович уточнив, що йдеться про командний пункт, склади з боєприпасами та паливом.

Удар по вокзалу в Краматорську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Внаслідок удару загинули щонайменше 52 людини, 109 осіб були поранені. Серед загиблих є діти.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

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