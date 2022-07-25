Вперше рішення обмежити польоти Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Міністерство транспорту Російської Федерації прогнозує, що південні аеропорти, закриті з початку повномасштабного вторгнення в Україну, не відкриють восени.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости" з посиланням на презентацію міністерства.

У презентації відомство оцінює збитки від закриття аеропортів півдня Росії. За прогнозами, авіакомпанії не дорахуються 19 мільйонів пасажирів, це майже п'ята частина від запланованого на 2022 рік обсягу авіаперевезень російськими компаніями.

Відомство прогнозує, що південні аеропорти, закриті з початку війни, не відкриються і восени.

Заборона на польоти в Росії: що варто знати

Вперше рішення обмежити польоти Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в низку аеропортів на півдні Росії тимчасово обмежені з 03:45 годин 24 лютого 2022 року за московським часом.

Пізніше Росавіація неодноразово продовжувала заборону на польоти вздовж кордону з Україною. Наразі обмеження продовжені до 30 липня 2022 року.

Загалом обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів. Заборона на авіаперельоти діють в аеропортах російських міст Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Еліста, а також в аеропорті міста Сімферополя в окупованому Криму.

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