Повітряний простір над південними регіонами РФ було закрито для цивільної авіації відразу після вторгнення Росії в Україну.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну країна-агресор продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України.

Заборону на польоти продовжено до 24 липня.Про це повідомляють на сайті Росавіації.

Агресор обмежив польоти в аеропорти Анапа, Білгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, окупований Сімферополь та Еліста.

Повітряний простір над південними регіонами РФ було закрито для цивільної авіації відразу після вторгнення Росії в Україну.

Війна в Україні:

Вперше рішення обмежити польоти Росавіація ухвалила перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в ряд аеропортів на півдні Росії тимчасово обмежені з 03:45 ч.24 лютого 2022 року за московським часом.

Пізніше Росавіація продовжила заборону на польоти вздовж кордону з Україною до середини травня.

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