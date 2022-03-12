Російські загарбники обстріляли онкологічну лікарню у ніч на 12 березня.

Начальник обласного управління здоров’я Максим Безносенко показав наслідки нічних обстрілів онкологічної лікарні у Миколаєві.

Як повідомив Безносенко у Facebook, унаслідок атаки окупантів пошкоджені вікна й карети "швидкої допомоги", припарковані на території медзакладу.

Кулі ворога влучили просто у медичний кабінет.

Російські загарбники обстріляли онкологічну лікарню у ніч на 12 березня. Кількість потерпілих невідома.

Увечері в п'ятницю Миколаїв в черговий раз потрапив під артилерійський вогонь російських окупантів. Терористи обстріляли місто зі "Смерчів" та "Градів".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, коментуючи ситуацію з безпекою у місті, підтвердив, що росіяни відкрили хаотичний вогонь по лікарні, інтернату і влучили у трубопровід котельні.

"Виїжджають, стріляють і тікають, розміщені у селах, квартируються у сільських будинках, які ми не можемо потужно накривати. Правил немає, тепер працюємо з ними жорсткіше", - сказав Кім.

Російсько-українська війна

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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