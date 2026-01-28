Ні дня без атак: Росія тероризує Одесу ракетами та дронами, - The Guardian

Не маючи можливості наблизитися до головного українського порту, Москва обстрілює місто здалеку.

В останні місяці Росія посилила атаки на Одесу, оскільки протистояння в Чорному морі знову загострилося. Як пише The Guardian, захоплення Одеси або навіть встановлення морської блокади залишаються поза досяжністю Москви. Замість цього Росія майже щодня обстрілює місто ракетами і безпілотниками, намагаючись залишити мешканців без тепла і світла.

"Росіяни атакують енергетичну інфраструктуру день за днем і ніч за ніччю, тому що зараз так холодно, що вони думають, що ми повинні капітулювати. Зараз ситуація в Чорному морі схожа на шахову дошку. Нікому нікуди рухатися. Ми відтіснили російські військові кораблі до Новоросійська, але російська авіація як і раніше контролює повітряний простір над більшою частиною Чорного моря", - заявив прес-секретар ВМС України Дмитро Плетенчук.

Чорне море – це і плюс, і мінус

За словами губернатора Одеської області Олега Кіпера, у військовому відношенні Чорне море є активом для оборони країни, але також і ускладнюючим фактором.

"З одного боку, це природний бар'єр, що захищає нас", - сказав він.

Але на відміну від інших міст, розташованих далі від узбережжя, включаючи столицю, чия система протиповітряної оборони розташована шарами, море ускладнює створення такої ж глибокої оборони, створюючи вразливість для далеких ударів безпілотників, що запускаються з окупованого Росією Криму, і ракет.

"Найстрашніший напад стався 13 грудня, – сказав Кіпер. – Після цієї масової атаки щонайменше 60% Одеської області залишилися без електрики, без води, без опалення та водопостачання. Це залежить від загальної ситуації в країні, але зараз є будинки і райони, де електрика відсутня до 10 годин на день".

Психологічний тиск

Як зазначив підполковник Денис Носіков, голова групи територіальної оборони на півдні, в останні пару місяців противник використовує комбіновані атаки ракетами і безпілотниками "Шахед",

"Мета – чинити психологічний тиск на населення Одеської області. Вони хочуть підірвати наш моральний дух. Тому щодня ми стикаємося з атаками "Шахед". Водночас ми бачимо російські психологічні операції в соціальних мережах", – сказав він.

Все це, за словами Носікова, вимагає від України однаково серйозного ставлення до всіх елементів російської загрози на суші, на морі і в повітрі.

"Навіть зараз ми готуємо Одесу до кругової оборони з протитанковими пастками, зонами ураження і мінами, - сказав він. - Ми завжди будемо серйозно ставитися до цієї російської загрози, навіть якщо я вважаю, що наказ Путіна взяти Одесу стане найбільшою поразкою Росії в цьому регіоні".

Як зазначає директор Ліцею будівництва та архітектури Ігор Черненко, раніше атаки траплялися раз на тиждень, а тепер – щоночі.

"Що вони роблять? Тому що Одеса – перлина біля моря. Росіяни все ще думають, що вона належить їм. А той, хто очолює Росію, мислить як терорист", – зазначає він.

Сьогодні вночі Одеса знову була під атакою

Під ударами дронів опинилися, зокрема, порт і Свято-Успенський патріарший чоловічий монастир.

Відзначається, що в результаті ворожої атаки постраждали троє цивільних: 21-річний, 67-річний і 80-річний чоловіки. Один травмований житель міста госпіталізований.

Також в результаті удару БПЛА по території порту зруйновані логістичні елементи, пошкоджені ангари, локомотив, виробничі будівлі.

