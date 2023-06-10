В Одесі пролунали вибухи, потім вони повторились.

У східних, південних та північних областях України оголошено повітряну тривогу.

Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Згодом вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області.

Після 23:30 тривогу оголосили в Чернігівській і Сумській областях.

Відео дня

Моніториггові групи повідомили, що "шахеди" збиваються на Півдні, з Півночі через Чернігівщину вони летять до Києва, а також на Полтавщину.

Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи, потім вони повторились.

Атаки Росії на Україну - останні деталі

9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА "Shahed", "Ланцет" та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.