ЗСУ вдалося на початку квітня звільнити Київську область від російських окупантів.

Розпочалася нова доба протистояння українського народу російським окупантам. Київ та область вдалося звільнити від окупантів, вони відступили. Проте влада столиці та регіону попереджає, що повертатися до домівок зарано - все ще існує загроза для мирного населення.

УНІАН в режимі онлайн розповідає, що відбувається в Києві та області сьогодні.

06:10 Станом на 6:00 ніч у столиці пройшла спокійно, повітряних тривог зафіксовано не було.

03:55 У місті Ірпінь Київської області запровадили триденну комендантську годину. Вона триватиме до 9:00 11 квітня.

00:51 Президент України Володимир Зеленський відреагував на повернення іноземних дипломатів до Києва. За словами глави держави, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві - це чіткий сигнал агресору. "Не губернське місто Росії, а українська столиця", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні 2022

Росія почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну вранці 24 лютого. Спочатку окупанти завдавали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Потім почалася атака на житлові будинки, є жертви серед мирного населення і втрати серед ЗСУ.

На початку березня українські військові звільнили від окупантів Київську область. Побачене в передмістях Києва шокувало весь світ - російські окупанти розстрілювали мирне населення і знущалися з них. Багато тіл в Бучі були знайдені із зав'язаними за спиною руками. Ці звірства вже називають Бучанською різаниною.

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