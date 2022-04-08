Розпочалася нова доба протистояння українського народу російським окупантам. Київ та область вдалося звільнити від окупантів, вони відступили. Проте влада столиці та регіону попереджає, що повертатися до домівок зарано - все ще існує загроза для мирного населення.
УНІАН в режимі онлайн розповідає, що відбувається в Києві та області сьогодні.
06:10 Станом на 6:00 ніч у столиці пройшла спокійно, повітряних тривог зафіксовано не було.
03:55 У місті Ірпінь Київської області запровадили триденну комендантську годину. Вона триватиме до 9:00 11 квітня.
00:51 Президент України Володимир Зеленський відреагував на повернення іноземних дипломатів до Києва. За словами глави держави, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві - це чіткий сигнал агресору. "Не губернське місто Росії, а українська столиця", - підкреслив Зеленський.
Війна в Україні 2022
Росія почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну вранці 24 лютого. Спочатку окупанти завдавали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Потім почалася атака на житлові будинки, є жертви серед мирного населення і втрати серед ЗСУ.
На початку березня українські військові звільнили від окупантів Київську область. Побачене в передмістях Києва шокувало весь світ - російські окупанти розстрілювали мирне населення і знущалися з них. Багато тіл в Бучі були знайдені із зав'язаними за спиною руками. Ці звірства вже називають Бучанською різаниною.