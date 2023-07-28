Загарбники хочуть продовжувати свій тиск на українські порти.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що російські окупанти накопичують сили і попереджають цивільні судна про неможливість прямування в українські порти.

Вона сказала в ефірі телемарафону, що ця ніч пройшла для півдня трішки спокійніше на відміну від попередніх. Водночас це також може бути ознакою певної тактичної паузи з боку ворога.

"Вони вочевидь накопичують сили і збирають потенціал для того, щоб продовжувати тиснути на ті чуттєві елементи нашої обстановки, де хочуть отримати перевагу", - зауважила Гуменюк.

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Вона пояснила, що йдеться про порти та Чорноморську акваторію, де загарбники намагаються панувати.

"І останнім часом все більше чуємо по радіоперехопленнях, в тому числі, як вони попереджають цивільні судна про неможливість прямування в українські порти", - зазначила речниця.

Ситуація у Чорному морі

Як відомо, 17 липня Росія офіційно оголосила про свій вихід із "зернової угоди", яка дозволила розблокувати експорт українського продовольства в умовах повномасштабної війни.

Водночас Україна планує продовжити експорт без участі Росії. Відповідну пропозицію президент України Володимир Зеленський озвучив Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, що виступали посередниками в "зерновій угоді".

Своєю чергою, міністерство оборони Росії анонсувало, що з 20 липня атакуватиме в Чорному морі всі судна, що прямуватимуть до українських портів. Також Росія почала готуватися до блокування руху Чорним морем, неодноразово атакувала морські та річкові порти в Одеській області.

За даними української розвідки, РФ обстрілює українську портову інфраструктуру, бо хоче сама продавати крадене в України зерно.

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