Крім того, у росіян є локальні успіхи поблизу кількох сіл.

Російські окупанти мають певні локальні успіхи на фронті, зокрема у Донецькій області. Як повідомляє проєкт DeepState, ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.

"К*цапи намагаються оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку", - зазначають спостерігачі.

Війна в Україні - актуальні новини

9 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло 14 людей, поранено 43. Серед загиблих ідентифіковано 2 дітей, тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, однієї дитини.

Відео дня

Минулої доби на фронті в Україні зафіксували 90 бойових зіткнень. Найактивніше при цьому війська РФ наступали на Покровському напрямку. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, повідомив Генштаб ЗСУ.

Білорусь стягує війська до кордону з Україною. Напередодні Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі.

Також ми розповідали про три ключові наслідки для війни від українського наступу в Курській області. І підйом бойового дух українців – це навіть не найголовніше.

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