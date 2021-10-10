Таким рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.

Проросійські бойовики на окупованій території Луганській області ввели нові правила пропуску через контрольний пункт в'їзду та виїзду біля Станиці Луганської. Рішення нібито прийняли для захисту пенсіонерів від коронавірусу.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

З 9 жовтня окупанти дозволили виїзд тільки за списками й тільки з таких підстав:

лікування або реабілітація;

навчання;

необхідність догляду за близькими;

похорон родича.

Читайте такожУ Донецьку в коронавірусний карантин влаштовували масштабний суботник: люди були без масок (фото)Ці ж правила поширюються й на людей без прописки на окупованих територіях, й пенсіонерів, які постійно їздять для отримання українських виплат. Крім того, в "ЛНР" можна в'їхати для участі в "гуманітарних програмах".

Як раніше повідомляв УНІАН, проросійські бойовики попередили жителів окремих районів Луганської області про блекаут. На два дні людей позбавлять світла і зв'язку.

Причиною блекаута став ремонт високовольтної лінії "Шахти-Перемога", яка є основним джерелом електроенергії в ОРДЛО.

Автор: Анастасія Горбачова