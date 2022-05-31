Від вибуху постраждали два представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні.

Від вибуху в центрі Мелітополя постраждали дві людини - це представники колаборантів, які захопили владу в с. Терпіння Мелітопольського районі Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час інформаційного марафону.

"Постраждали дві людини. Ці дві людини – це представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні – це об’єднана територіальна громада поблизу міста Мелітополь. Вони зараз знаходяться в лікарні, наші героїчні лікарі надали їм всю необхідну допомогу, сьогодні їхньому життю нічого не загрожує, але ми чітко розуміємо, що так, як за колаборантами почалося полювання, то рашисти рано чи пізно їх точно зачистять", - розповів він.

За словами мера Мелітополя, існує дві основні версії походження вибуху. Перша найбільш вірогідна – це те, що самі окупанти починають зачистку колаборантів, які знаходяться на території міста Мелітополя.

"Ми бачили таку історію в 2014 році в Криму. Тоді ті, хто захищав російську культуру, російську політику, досить швидко зникли з радарів політичних еліт, і саме така тенденція зараз починається безпосередньо на нашій території", - зазначив міський голова.

Друга – це версія партизанського руху разом з силовими структурами України, але перша версія найбільш вірогідна, додав Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 30 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух у районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького. За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що після вибуху на ношах носили поранених в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького.

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