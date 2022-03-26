Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що гуманітарної катастрофи на області не буде.

Окупанти прицільно б’ють по складах з продовольством у Сєвєродонецьку, знаючи, де вони розташовані, але не знаючи, чи заповнені вони.

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай написав у Telegram.

"Декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах в Сєвєродонецьку за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією", - написав Гайдай.

При цьому він запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде.

"Ми розвозимо продукти харчування та все необхідне по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо", - зауважив керівник області.

Він додав, що підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники.

"Вчора доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду у місто", - підкреслив Гайдай.

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорить з Путіним умови "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

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