Село два місяці перебувало під окупацією російських військ.

Дергачівська міська рада оприлюднила фотографії з наслідками руйнувань у звільненому селі Руська Лозова на Харківщині, яке два місяці перебувало під російською окупацією.

На знімках, опублікованих міськрадою - обстріляний автомобіль, пошкоджена церква, розбитий кіоск, зруйновані приватні будинки й багатоповерхівки.

"До вашої уваги наслідки деяких руйнувань у звільненій Збройними силами України Руській Лозовій", - прокоментували фото.

Нагадаємо, 29 квітня українські військові взяли під контроль село Руська Лозова Харківського району, яке було тимчасово окупованим від початку вторгнення Росії в Україну.

Зі звільненої від окупантів Руської Лозової евакуювали понад 600 людей. Два місяці вони провели на захопленій території без світла та допомоги.

Харківський міський голова Ігор Терехов сподівається, що через деокупацію села Руська Лозова обстрілів житлових районів обласного центру стане менше, адже росіяни обстрілювали Харків саме звідти.

За останні дні українська армія вибиває російських окупантів з північних околиць Харкова, звільняючи населені пункти, які російські загарбники використовували для обстрілів обласного центру.

Наразі окрім Руської Лозової за останні дні звільнили також Кутузівку та Момотове.

Вас також можуть зацікавити новини: