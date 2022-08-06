Вони надсилали результати спостережень за ними куратору.

Служба безпеки України викрила агентів ФСБ, які допомагали окупантам нищити суднобудівну інфраструктуру у Миколаївській області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

Двоє зловмисників збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки Збройних сил України.

Завдяки цьому загарбники наносили прицільні ракетни удари і масовані артилерійські обстріли.

У результаті цих дій зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, також завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Зловмисники постійне спостерігали за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору. Вони користувалися відпрацьованими закритими каналами електронного зв’язку.

Їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У опублікованих СБУ скріншотах повідомлень можна побачити, як агент радіється таким ударам по місту.

"І хоч дому моєму майже п*здец, я думаю тільки про те, що зі страху з*бнули х*хли з Леваневців, що на "Екваторі" і "Кристалі" повна дупа, що купу дорог зажмурили на Океані, що спалили ПММ х*хлятського дох*ра, що кожен такий бах перемогу наближає..." - писав один з них.

Нагадаємо, що у Миколаєві до 5:00 8 серпня запроваджена тривала комендантська година. У місті проводять операці. з виявлення навідників окупантів.

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