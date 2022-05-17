Вони відбирають у них художні чи історичні цінності.

Російські окупанти роблять рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і до магазинів антикваріату і примусово відбирають будь-які цінності.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що окупанти грабують музеї та приватні колекції в Херсонській області, а вкрадене вивозять в окупований Крим.

"Також з 12 травня російські військові розпочали проведення цілеспрямованих рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і магазинів антикваріату. Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані "цивільні експерти" з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів", - зазначають в українській розвідці.

При цьому повідомляється, що, за словами свідків, представники ЗС РФ, які залучались до проведення рейдів, "не схожі на звичайних військовослужбовців", а вони "екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota", але мають зброю російського виробництва.

В повідомленні сказано, що цінності вивозяться невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків, а іноді – в супроводі ББМ "Тигр".

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