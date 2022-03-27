За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин.

У Донецкій області ворожі війська скинули заборонені касетні боєприпаси у житловий сектор Красногорівки.

Про це у своєму Telegram повідомляє МВС.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору", - зазначається у повідомленні.

Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи. За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними смертельно небезпечно.

В поліції закликали мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

Раніше окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Авдіївці. Під постійними обстрілами на Донеччині знаходться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.

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