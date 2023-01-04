Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару тривають, зазначили в Офісі президента.

Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя, супротивники застосували ракети С-300.

Унаслідок ракетного удару зруйновані складські будівлі, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, про це повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. Одна людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

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В ОП додали, що на місці ворожого удару виникла пожежа, були зруйновані дві складських будівлі.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.

Обстріл Запоріжжя - сьогодні це варто знати

Пізно ввечері 3 січня стало відомо, що ворог обстріляв Запоріжжя. Місцева влада повідомила, що росіяни поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Пізніше з'ясувалося, що унаслідок ворожої атаки на підприємстві виникла пожежа, у прилеглих будинках від вибухової хвилі повилітали вікна, і одна особа отримала осколкове поранення.

Варто зазначити, що загарбники вже не раз обстрілювали Запоріжжя, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

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