Унаслідок ворожого удару пошкоджено деякі приміщення.

У ніч на неділю, 8 січня, російські окупанти атакували південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси.

Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення, про це у Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси...", - написав він.

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Старух зазначив, що над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби. За його словами, на даний час немає інформації про постраждалих.

Ситуація в Запорізькій області - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 6 січня окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області з танків, мінометів та РСЗВ. Зафіксовано близько 220 влучань ворожих снарядів. Пошкоджено як житловий фонд, так і цивільну інфраструктуру.

У поліції також зазначили, що зареєстровано 13 повідомлень про зруйновані домівки в населених пунктах Пологівського та Василівського району, крім того, пошкоджені склади та магазини.

Увечері 7 січня ворог обстріляв околиці Запоріжжя. За непідтвердженою інформацією, супротивник бив по нашей землі із ЗРК С-300 та реактивних систем залпового вогню.

Довідка УНІАН. У касетних боєприпасах є боєприпаси меншого розміру. Нерозірвані фрагменти касетного боєприпасу можуть ще тривалий час після обстрілу становити небезпеку.

Такі боєприпаси у травні 2008 року заборонено використовувати Конвенцією з касетних боєприпасів. До Конвенції вже доєдналися понад 120 країн.

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