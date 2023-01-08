Ворог під час обстрілу Запоріжжя використав заборонені боєприпаси / фото t.me/starukhofficial

У ніч на неділю, 8 січня, російські окупанти атакували південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси.

Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення, про це у Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси...", - написав він.

Відео дня

Старух зазначив, що над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби. За його словами, на даний час немає інформації про постраждалих.

Супротивник під час обстрілу Запоріжжя використав заборонені боєприпаси / фото t.me/starukhofficial

Ситуація в Запорізькій області - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 6 січня окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області з танків, мінометів та РСЗВ. Зафіксовано близько 220 влучань ворожих снарядів. Пошкоджено як житловий фонд, так і цивільну інфраструктуру.

У поліції також зазначили, що зареєстровано 13 повідомлень про зруйновані домівки в населених пунктах Пологівського та Василівського району, крім того, пошкоджені склади та магазини.

Увечері 7 січня ворог обстріляв околиці Запоріжжя. За непідтвердженою інформацією, супротивник бив по нашей землі із ЗРК С-300 та реактивних систем залпового вогню.

Довідка УНІАН. У касетних боєприпасах є боєприпаси меншого розміру. Нерозірвані фрагменти касетного боєприпасу можуть ще тривалий час після обстрілу становити небезпеку.

Такі боєприпаси у травні 2008 року заборонено використовувати Конвенцією з касетних боєприпасів. До Конвенції вже доєдналися понад 120 країн.

Вас також можуть зацікавити новини: