У самому Херсоні росіяни поцілили у територію СТО та будівлі двох закладів освіти.

Минулої доби у Херсонській області унаслідок обстрілів російських окупантів загинули двоє людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу загарбники здійснили 72 обстріли області, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, протитанкових ракетних комплексів, безпілотників, "Градів" та авіації. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію СТО та будівлі двох закладів освіти у м. Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення", - заявив Прокудін.

Голова ОВА також повідомив, що рятувальнику, який загинув унаслідок обстрілу російськими окупантами мікрорайону Острів у Херсоні, було 25 років.

Обстріл рятувальників на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 20 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти обстріляли рятувальників, які розчищали мул у Херсоні.

Внаслідок обстрілу один рятувальник загинув, ще восьмеро зазнали поранень.

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