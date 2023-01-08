Через супротивників пошкоджено машину рятувальників, зазначив очільник Харківської ОВА.

На Харківщині у смт Дворічна ворог обстріляв будівлю підрозділу ДСНС, пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль.

Ворог також обстрілював село Стариця, про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих", - сказано в повідомленні.

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Ситуація в Харківській області - що треба знати

Вороги вже не раз обстрілювали населені пункти Харківської області, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, ввечері 7 січня стало відомо, що є ворожі "прильоти" у місті Мерефа (знаходиться під Харковом), загинув 50-річний чоловік. Варто зазначити, що РФ сама вирішила оголосити різдвяне перемир'я і активно його порушувала.

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