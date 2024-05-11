Окупанти відновили штурм біля Глибокого на Харківщині, очікується посилення вогню, - ЗМІ

На Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Вранці суботи, 11 травня, російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у військових колах, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке", - зазначив співрозмовник. Відео дня

Окремо джерело додало, що на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Загострення на Харківщині - останні новини

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

Військові групи "Гострі картузи" заявили, що окупанти зайняли кілька сіл на кордоні Харківської області внаслідок наступу.

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