Незаконно затриманих українців катують, допитують та везуть у напрямку окупованого Криму.

Росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку на тимчасово окупованих територіях - поповнюють обмінний фонд та готуються до 9 травня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

На зайнятих територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

За даними розвідки, у приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС. Їх допитують і катують.

Подібна ситуація у селі Велика Лепетиха Херсонської області. Окупанти створили там фільтраційний табір, а його функціонування забезпечують близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку, а потім масово вивозять їх в напрямку окупованого Криму.

"Головна мета таких дій – "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року", - зазначили у розвідці.

Ймовірно, затриманих використають в організації пропагандистських "парадів перемоги". За даними розвідки, їх можуть спробувати видати за "військовополонених" та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької області (окремі райони Донецької області) окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

Також окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів". Серед них вже є загиблі.

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