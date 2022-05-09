Близько 200 тисяч депортованих - діти.

Окупанти вже вивезли на територію РФ понад 1 млн 185 тис. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що на окупованих територіях продовжується порушення прав українських громадян, зокрема триває незаконна мобілізація до лав російської армії для участі у війні з Україною.

За даними Денісової, у деяких із фільтраційних таборів окупантів перебуває близько 20 тис. українців.

"Тих, хто не пройде фільтрацію, везуть далі, і доля нам їхня невідома, а тих, хто пройде фільтрацію, везуть далі на примусову депортацію", - нагадала вона.

Омбудсмен показала приклади "документів", що отримують люди, які пройшли фільтрацію.

"Сьогодні вже понад 1 млн 185 тис. наших громадян, з яких понад 200 тис. дітей, вивезені на територію РФ", - повідомила вона.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, що росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання. Лише за один день 6 травня окупанти депортували з Маріуполя 373 особи.

За словами омбудсмена Денісової, Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще з початку року.

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