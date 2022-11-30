Під час комендантської години у місті діє спеціальний режим світломаскування.

Від завтра у Миколаєві комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Від завтра у Миколаєві комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00", - зазначив він.

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Сєнкевич нагадав, що у ці години зберігається спеціальний режим світломаскування та закликав громадян враховувати цю інформацію під час пересування містом.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області було запроваджено комендантську годину та світломаскування в режимі повного затемнення з 22:00 до 06:00.

28 листопада голова ОВА Віталій Кім заявив про плани скоротити тривалість комендантської години в області, окрім деокупованих територій.

Також він заявив, що будуть зняті майже всі обмеження на продаж алкоголю.

Нагадаємо, 11 листопада Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалася Кінбурнська коса — піщана коса у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

Кінбурнська коса, яка знаходиться у Миколаївській області, наразі офіційно не звільнена від російських окупантів. Українська влада зазначає, що поки зарано коментувати ситуацію у цьому районі. За словами Кіма, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.

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