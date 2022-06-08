Задля недопущення контрнаступу українських військ РФ проводить інженерне обладнання вогневих позицій.

На Слов’янському напрямку Росія веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

Раніше радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що майбутній тиждень для України буде вкрай важким.

Слов'янськ вже через тиждень може бути взятий в облогу, а Лиманському угрупованню противника швидше за все вдасться захопити Святогірськ.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові зараз не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.

Вас також можуть зацікавити новини: