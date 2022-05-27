Сім-карти з російськими номерами вже продають в Запорізькій області.

Тимчасово окуповані російською загарбницькою армією Херсонська та Запорізька області переходять на російський телефонний код +7.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на "радника" так званого "глави Криму".

"В адміністрації Запорізької області нам підтвердили: "Область переходить на російський код +7. У регіон зайшов новий оператор мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Запорізькій області в продаж вже надійшли сім-карти з номерами, які починаються на +7.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для жителів Херсонської та Запорізької областей. При цьому окупанти незаконно контролюють тільки окремі райони цих областей.

В офісі президента вже порівняли видачу паспортів РФ на окупованих територіях з квитками в концтабір, а також назвали це юридично безглуздим і безперспективним.

За даними української розвідки, Росія хоче залишитися в Херсонській області надовго. Загарбницькі війська будують у регіоні вже третю лінію оборони, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Вас також можуть зацікавити новини: