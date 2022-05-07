Також експер вважає, що треба руйнуваті Кримський міст, тому що саме через нього йде дуже велике підживлення російських військ.

Російські військові розуміють, що війна була спланована з помилкою, яка призведе до катастрофи в плані втрати боєздатності збройними силами РФ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, пише "Новое время".

"Ще два тижні тому, коли починалася друга хвиля наступу на Донбасі, група офіцерів в генеральному штабі збройних сил Росії підготувала аналітичну доповідь з обґрунтуванням доцільності відмови від цієї другої хвилі, з метою збереження хоча б частини боєздатних військ", - пише Жданов.

Основний варіант, який найближчим часом запропонує Генеральний штаб збройних сил РФ Путіну, — це прихована мобілізація в декілька етапів.

"Загалом вони збираються поставити під рушницю до кінця року десь 400−450 тисяч, перший етап буде десь 100−150 тисяч, і його почнуть десь після 9 травня. Росіяни вочевидь переходять до плану війни на виснаження і будуть намагатися розтягувати цю мобілізацію в часі. Хоча відсутній головний чинник — у Росії немає часу. Мобілізація, особливо прихована, буде йти дуже повільно (якщо, звісно, вони не влаштовуватимуть облави в окремих районах РФ). До того ж, доведеться знімати техніку вже не з пунктів постійної дислокації, де її фактично не залишилось, а з місць зберігання, де вона знаходиться в дуже поганому технічному стані. І це буде радянська, не модернізована техніка", - вважає експерт.

На його думку, йде деградація, по-перше, з точки зору якості мобілізаційного ресурсу — тому що тих, хто має бойовий досвід, вже зняли, і, по-друге, в технічному плані — тому що вони повертаються до техніки часів СРСР.

"А це все ще треба поєднати, сформувати, навчити або оновити навички — це займе не менше двох-трьох місяців, і тільки потім вони зможуть перекидати їх в Україну для того, щоб кидати в бій", - підсумував Жданов.

Також експер вважає, що треба руйнуваті Кримський міст, тому що саме через нього йде дуже велике підживлення російських військ — і технікою, і боєприпасами, і паливно-мастильними матеріалами. "Треба зробити з Криму глухий кут, тоді постачання військ буде ускладнено тим, що це постачання доведеться перекидати на Ростовську область", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Північноатлантичному альянсі очікують подальшого загострення війни в Україні найближчими тижнями.

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