За його словами, окупанти борються за залишки своєї військової техніки.

Окупанти знову атакували острів Зміїний (Одеська обл.).

Про це в Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Росіяни знову вдарили по острову Зміїний – борються за залишки своєї техніки", - написав він із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний (Одеська обл.) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів. У Росії це назвали "жестом доброї волі".

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.

Сьогодні вранці, 14 липня, стало відомо, що окупанти атакували острів Зміїний, бомби впали в море поблизу острова.

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