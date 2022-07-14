Окупанти знову атакували острів Зміїний (Одеська обл.).
Про це в Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Росіяни знову вдарили по острову Зміїний – борються за залишки своєї техніки", - написав він із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний (Одеська обл.) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів. У Росії це назвали "жестом доброї волі".
4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.
Сьогодні вранці, 14 липня, стало відомо, що окупанти атакували острів Зміїний, бомби впали в море поблизу острова.