На Куп’янському напрямку українські військовослужбовці стійко тримають оборону.

Російські окупанти знову невдало спробувати наступати на кількох напрямках, у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, де загарбники зазнали невдачі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook. Зазначається, що противник зосереджує свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там відбулося 28 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару", - повідомили у Генштабі.

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На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав, зокрема авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На цьому напрямку російські загарбники завдали авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області", - повідомили у Генштабі і додали, що окупанти також здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там само ворог завдав авіаційного удару, а також обстріляв понад 10 населених пунктів.

"На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області, а також здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Ворог там завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області та здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 15 липня, Генштаб ЗСУ зауважив, що авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога. Протягом доби було знищено шість розвідувальних безпілотників російських окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два склади боєприпасів, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

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