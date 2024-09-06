Можливо, це родини військових РФ або тих, хто приїхав працювати на окуповану територію.

Через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року певна частина України залишається поки окупованою та заселяється росіянами, які займають, зазвичай, квартири людей, що тимчасово виїхали через війну. Зокрема, багато чужинців з’явилося на Запоріжжі.

"В курортному місті Приморське на окупованій частині Запорізької області спостерігається збільшення населення порівняно з 2022 роком, коли армія РФ окупувала місто й українці масово виїжджали звідти", - пише "Радіо Свобода".

За даними начальниці Приморської міської військової адміністрації Світлани Македонської, на даний час кількість населення збільшилась за рахунок людей, які приїхали туди жити.

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"Можливо, це родини військових або тих людей, які приїхали працювати на окуповану територію. Це переважно мешканці Кавказу. В місті дуже багато цивільних незнайомих людей", – сказала вона.

Водночас за її словами, кількість саме військових РФ останнім часом зменшилась. На думку жінки, не виключено, що з Запоріжжя деяких російських військових перекинули в Курську область РФ, часину якої контролюють ЗСУ.

"В них відбулася ротація і кількість військових в населених пунктів значно зменшилась. Напевно це пов'язано з подіями, які відбуваються в Курську", – припустила Македонська.

Видання нагадало, що раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що російська окупаційна влада хоче змінити етнічний склад населення на захоплених територіях України. За його словами, загарбники планують завезти на захоплену частину регіону щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть у РФ.

Федоров наголосив, що це - політика насильницької зміни етнічного складу жителів захоплених територій. Чиновник зазначив, що росіянам обіцяють "сприятливі умови для життя", імовірно, коштом майна місцевих жителів, які виїхали з окупації або не змогли довести своє право власності на житло чи землю.

Також взимку кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про пільгову іпотеку під два відсотки річних на окупованих територіях України. Крім російських військових, пільговим кредитом можуть скористатися жителі, зокрема, Далекого Сходу Росії.

Ситуація на окупованій території

Нагадаємо, ще у 2022 році стало відомо, що Кремль вербує поповнення своїх військ серед жителів Далекого Сходу і Камчатки, сподіваючись, що вони будуть ефективніші в зимовий період. Зокрема, у РФ було оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні. Тоді офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

У 2023 році ЦНС повідомляв, що Росія "переселила" на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Азії.

РФ має намір відібрати понад 50 тисяч квартир українців на окупованих територіях. За намірами окупантів, вони спочатку відберуть житло тих українців, які виїхали з Донецької та Луганської областей ще 10 років тому.

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