Чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу Росії та Камчатки.

Кремль вербує поповнення своїх військ серед жителів Далекого Сходу і Камчатки, сподіваючись, що вони будуть ефективніші в зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні. Офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби", - мовиться у дописі.

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Також стало відомо, що чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу Росії та Камчатки.

"За задумом, вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - зазначили у розвідці.

Крім того, йдеться у повідомленні, є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.

"Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити". Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ бойових дій в Україні", - зауважили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, Росія відправляє на війну переважно представників віддалених регіонів. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає в зведеннях про загиблих росіян.

В ОПУ відзначали, що в середньому москвичі гинуть на фронті рідше в 87,5 рази, ніж дагестанці, в 275 разів - ніж буряти і в 350 - ніж тувинці.