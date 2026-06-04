Українські дрони навідалися на аеродроми у Криму, є вбиті та поранені

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно поблизу аеродромів Гвардійське, Бельбек та Саки.

В ніч на 4 червня українські безпілотники завітали до анексованих Росією Сімферополя та Севастополя, в результаті чого там лунали вибухи.

Як повідомили Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, вибухи було чутно біля аеродромів Гвардійське, Бельбек і Саки. При цьому так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв підтвердив атаку і заявив, що ППО нібито навіть збила понад 20 безпілотників.

Развожаєв не згадав про жертви, але сказав, що уламки безпілотників пошкодили деякі будівлі. У місті майже п'ять годин діяла повітряна тривога.

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В результаті удару по нежитлових об'єктах у Сімферополі три людини загинули, ще семеро отримали поранення, повідомив призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов. Але він не потрудився уточнити, які саме об'єкти потрапили під удар українських дронів, лише повідомив, що постраждала нежитлова частина Сімферополя.

Ситуація в Криму

Наприкінці травня в Криму виникли проблеми з паливом, внаслідок чого водіям обмежили продаж бензину.

Крім того, ЗСУ системно відрізають півострів від шляхів постачання. Відбувається знищення ключових транспортних вузлів і постійний тиск на Керченський міст. До того ж, на півострові не припиняються вибухи на військових базах, складах і штабах ЧФ, що свідчить про повну втрату тилової безпеки для військових формувань Росії

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