За оцінками ВПП, близько 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених росіянами українських міст, оскільки їм може загрожувати голодна смерть.

Про це йдеться в заяві ВПП.

За даними ВПП, з початку війни вже 1,4 мільйона українців отримали її продовольчу допомогу. До кінця квітня вона прагне охопити 2,3 мільйона людей, але для цього потрібно дістатися зокрема Маріуполя, де зараз можуть перебувати 100 тисяч нужденних.

Ускладнює продовольчу проблему і те, що через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями - адже це спричинило порушення логістики. За оцінками ВПП, близько 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею.

"Закликаємо всіх надати нам доступ до людей в обложених містах. Одна річ - коли люди потерпають від руйнувань, інша - коли їх морять голодом до смерті", - заявив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Як повідомлялося, агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.

Конфлікт в Україні також викликає хвилю голоду в інших частинах світу. Світові ціни на продовольство різко зросли з початку конфлікту і зараз знаходяться на рекордно високому рівні. Очікується, що це ще більше обмежить доступ до їжі для мільйонів людей, які вже перебувають у стані стресу через продовольчу інфляцію в своїх країнах.

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