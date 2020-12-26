26 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Проросійські бойовики чотири рази порушили так зване перемир’я. Під обстріл потрапив й приватний сектор неподалік Водяного.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу.

Усі порушення зафіксовано біля Водяного, зауважують у штабі.

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«Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Окупанти також обстріляли й приватний сектор з міномета калібру 120 мм, постраждалих немає.

«Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя», – пояснюють у ЗСУ.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – йдеться у зведенні.

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Автор: УНІАН