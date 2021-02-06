Бойових втрат серед наших захисників немає.

Російські окупанти 6 разів порушили режим тиші протягом 5 лютого. З початку цієї доби зафіксований один обстріл.

Про це йдеться у ранковому зведенні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.

Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

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Автор: УНІАН