За словами Гранта Шаппса, Росія окупувала у 100 разів більше території України.

Російські війська повинні залишити територію України. Про це у соцмережі Х написав колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, обурення правителя РФ Путіна сміливістю України захопити близько 1000 квадратних кілометрів Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більше території України (більше 100 000 квадратних кілометрів).

"Для припинення цієї війни Росія повинна залишити демократичну Україну", - резюмував Шаппс. Відео дня

Як відомо, минулого тижня у Курській області РФ почались бої. Тоді росіяни заявили, що їхній кордон прорвали Збройні сили України.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів про операцію ЗСУ в Курській області РФ. За його словами, Україна вчинила так само, як і в перші тижні та місяці війни: перехопила ініціативу й почала повертати ситуацію у своїх інтересах.

Як сказав Зеленський, увага зберігається до кожного напрямку фронту, окрема - до Курської області, а отже - до захисту прикордоння.

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