Більшість підрозділів відійшла на підготовлені позиції для ведення оборонних заходів.

Прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що підрозділи зайняли підготовлені позиції біля Авдіївки й успішно тримають оборону.

"Оборонна операція біля Авдіївки ще триває. Вона багатогранна й багато підрозділів беруть в ній участь. Якщо говорити про 3-тю ОШБр, то дійсно ми зайняли підготовлені оборонні позиції біля Авдіївки. Ми тримаємо оборону. Противник намагається цю оборону прорвати й постійно проводить штурмові дії. Втім, варто наголосити, ситуація щодо нових позицій стабільна. Більшість бійців відійшли на нові позиції. Тому в цілому можна говорити про успішну операцію, але зазначу, що це багатогранна операція за участі різних служб і підрозділів. За всю операцію буде звітувати Генштаб", - розповів Бородін в ефірі Еспресо.

Прес-офіцер додав, що в оборонній операції в Авдіївці кожен підрозділ має працювати ідеально. Процеси в місті набагато складніші, ніж штурмові.

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"Це дуже складний системний процес. Кожен підрозділ і служба повинні працювати за секундами. Оскільки кожна помилка може коштувати життя бійців", - зазначив Бородін.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Як писав УНІАН, пізно вночі 17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він стверджував, що оточення українських сил не допущено.

Коментуючи процес виходу з Авдіївки, кількома годинами раніше Тарнавський повідомив, що "декілька наших бійців" потрапили в полон під час спроби прорватися на безпечніші позиції.

У 3-й штурмовій бригаді також визнали поодинокі випадки потрапляння в полон, але запевнили, що на рівні відділень, взводів та підрозділів таких випадків не було.

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