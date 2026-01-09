Удар 'Орєшніком': в Повітряних силах розкрили мету росіян

Загалом в Повітряних силах розповіли про особливості нічної атаки росіян на Україну і, з якими складнощами довелося зіткнутися.

Російський диктатор Володимир Путін намагається залякати країни НАТО, завдаючи удару ракетою "Орєшнік" поблизу кордонів Польщі.

Про це в етері телемарафону сказав начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. "Ми не знаємо що там Путін називає "Орєшніком". Так, ми говоримо про ракету балістичну середньої дальності. Це зброя, якою Путін уже не вперше лякає Захід", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що попереднього азу росіяни вдарили такою ракетою по місту Дніпро, а сьогодні - по Львову.

"Таким чином противник робить потужну і медійну тему з цього, бо треба залякати Захід, що ми, мовляв, б’ємо далеко, аж під кордони країн НАТО, в даному випадку близько до Польщі. Противник обрав Львівщину для того, щоб провести такі атакувальні дії з метою впливу на наших партнерів", - наголосив військовий.

За його словами, також ворог намагається спровокувати паніку серед українців, наносячи удари напередодні морозів. "Б’ють по об’єктах критичної інфраструктури практично по всіх регіонах", - сказав він.

Ігнат розповів, що сьогодні росіяни не застосовували стратегічну авіацію. "Були лише наземні комплекси, балістичні ракети "Іскандер- М" або ж комплекси С-400, які можуть бити по балістичній траєкторії", – додав він.

За його словами, ворогом було загалом застосовано 36 ракет: 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" , 22 крилатих ракет "Калібр"; 1 балістичну ракету середньої дальності.

Він додав, що атаковано столицю України дронами та ракетами з різних сторін одночасно - це комбінована масована атака на Київський регіон.

"Зрозуміло, що це створює нам проблеми. Таку кількість одночасно збивати вкрай важко з високим результатом, тому з 13 балістичних ракет збито 8. Це також високий показник з перехоплення. На жаль, з "Калібрами" менший показник – 10 із 22 двох, це майже половина. Основна проблема на сьогодні – дефіцит зенітних ракет до ЗРК", - додав Ігнат.

Він зазначив, що авіація в цій ситуації не може працювати там, де працює наземна протиповітряна оборона.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил, у ніч на 9 січня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Там зазначили, що основним напрямком удару була Київська область.

Військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів: 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" , зокрема, 22 крилатих ракет "Калібр"; 1 балістичної ракети середньої дальності.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

